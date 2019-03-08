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Meksika'da kaza: 25 ölü

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 25 ölü

Meksika'da kaza: 25 ölü

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 25 ölü

08 Mart 2019 Cuma 10:17
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Meksika'da kaza: 25 ölü

Meksika (DHA)

Meksika'da göçmenlerini taşıyan bir kamyon kontrolden çıkınca yol dışına savruldu. Kazada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği; 29 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Kaza Meksika'da, Guatemala'ya sınır Chiapas eyaletinde meydana geldi. Kasasında Orta Amerika göçmenlerinin bulunduğu kamyon, Chiapas üzerinde yolda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yol dışına savrulan ve takla atan kamyonun konteynırında bulunan göçmenlerden 25'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basın kazada yaralanan 29 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meksika KazaGöçmen Kamyon
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