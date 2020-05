MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Pakistan’ın Lahor kentinden Karaçi kentine sefer yapan Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Airbus A320 tipi PK-8303 uçuş kodlu yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı’na yakın bir noktada yerleşim bölgesine düştü. Son paylaşılan bilgilere göre, uçakta 99 kişinin bulunduğu ve 97’sinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı. Pakistan medyası, uçağın yolcu listesindeki isimler arasında, ülkenin ünlü modellerinden Zara Abid’in de bulunduğunu duyurdu. Pakistan’ın Dawn gazetesi, kurtulan kişilerin isimlerinin Mohammad Zubair ve Zafar Masood olduğunu duyurdu.

ÜLKE MEDYASI İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Uçak kazasının ardından, basına servis edilen yolcu listesinin son sıralarında Zara Abid’in adı görüldü. Ünlü modelin yaşayıp yaşamadığına ilişkin bilgiler ise birbiriyle çelişmeye devam ediyor. Ülkenin The Express Tribune gazetesi, şu ana kadar Zara Abid’in öldüğüne ya da yaralı olarak kurtulduğuna dair bir açıklama gelmediğini bildirdi. The News International, bazı kaynakların ünlü modelin öldüğünü, bazılarının ise yaralı olarak kurtulduğunu rapor ettiğini duyurdu. Son olarak Pakistan’ın 1986’dan bu yana yayın yapan gazetesi The Nation’daki haberde, Abid’in kazadan kurtulduğu iddia edildi.

SİND SAĞLIK DEPARTMANI: KURTULANLAR LİSTESİNDE YOK

Söz konusu çelişkili bilgilere en net açıklama ise Karaçi kentinin yer aldığı Sind bölgesinin sağlık departmanından geldi. Sind Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Kurtulanlar listesinde 3 kişi var. İlki Pencap Bankası’ndaki bir çalışan, ikincisi Zubair adındaki bir kişi ve üçüncüsü de Tahira adlı bir kadın” ifadeleri kullanıldı. Daha sonra ‘Tahira’ adlı kadının uçağın düştüğü bölgedeki evlerin enkazından kurtarıldığı açıklandı.