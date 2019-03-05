Meclis Başkanı Şentop, KKTC'de

LEFKOŞA - Şentop'u, Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve yetkililer karşıladı.



Şentop sırasıyla Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret etti.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Şentop’un akşam saatlerinde ülkeden ayrılması bekleniyor.