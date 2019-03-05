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Meclis Başkanı Şentop, KKTC'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın daveti üzerine ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. Şentop ve beraberindeki heyet, bugün sabah 10.15'te KKTC'ye geldi.

Meclis Başkanı Şentop, KKTC'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın daveti üzerine ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. Şentop ve beraberindeki heyet, bugün sabah 10.15'te KKTC'ye geldi.

05 Mart 2019 Salı 15:36
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Meclis Başkanı Şentop, KKTC'de

LEFKOŞA - Şentop'u, Ercan Havalimanı'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve yetkililer karşıladı. 

Şentop sırasıyla Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Şentop’un akşam saatlerinde ülkeden ayrılması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa ŞentopKKTC
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