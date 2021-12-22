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MARMARA GRUBU VAKFI ÖZBEKİSTAN’DA

Mamara Grubu Vakfı İslam Kerimov'un Mozelesi'ni ziyaret etti. Özbekistan Çalışma Bakanı Umurzakov Bakhodir Khamadovich, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver’e ve Cafer Okray’a çapan giydirdi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:07
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MARMARA GRUBU VAKFI ÖZBEKİSTAN’DA

VHA/ÖZBEKİSTAN

Marmara Grubu Vakfı Heyeti Özbekistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un Anıt Mezarı’nı ziyaret etti. Ziyarette Dr. Akkan Suver Anıt Mezar'a çiçek koyup, saygı duruşunda bulundu.

ÖZBEKİSTAN YENİLİK GELİŞTİRME BAKANI MARMARA GRUBU VAKFI HEYETİNİ KABUL ETTİ

Özbekistan Yenilik Geliştirme Bakanı İbrokhim Y. Abdurakhmonov Marmara Grubu Vakfı Heyeti'ni kabul etti

Özbekistan Yenilik Geliştirme Bakanı İbrokhim Y. Abdurakhmonov Taşkent 'te temaslarda bulunan Marmara Grubu Vakfı Heyeti'ni kabul etti. Kabul'de Bakan Abdurakhmonov, Marmara Grubu Vakfı Heyeti 'ne Özbekistan'ın sahip bulunduğu teknolojiik yenilikler hakkında bilgi sunumunda bulundu.

ÇAPAN GİYDİRLDİ

Marmara Grubu Vakfı Heyeti'nin Özbekistan'daki son gecesinde ağırlanan Dr. Suver ve arkadaşlarına Özbekistan Devleti Çalışma Bakanı Umurzakov Bakhodir Khamadovich bir "güle güle" yemeği verdi. Yemekte,  heyet mensuplarına çeşitli armağanlar sunulurken Çalışma Bakanı Dr. Akkan Suver ve Cafer Okray'a çapan giydirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MARMARA GRUBU VAKFI ÖZBEKİSTANDA
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