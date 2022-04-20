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Mariupol’da insani koridor açılıyor

20 Nisan 2022 Çarşamba 11:15
Mariupol’da insani koridor açılıyor

UKRAYNA - Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinden Zaporijya’ya insani koridor açılacağını duyurdu.

Telegram hesabından duyuru yapan Vereşuk, “Mariupol'daki feci insani durum göz önüne alındığında, bugün çabalarımızı bu yönde odaklayacağız. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için insani bir koridor üzerinde anlaşmayı başardık” dedi. Koridorun yerel saatle 14.00’da açılacağı, tahliye rotasının ise Mariupol, Manhush, Beryansk, Tokmak, Orikhiv ve Zaporijya olacağı belirtildi. 

Vereşuk, “Güvenlik durumu nedeniyle koridor rotasında değişiklikler olabilir. Bu nedenle lütfen ilgili resmi duyuruları takip ediniz. Her şeyin düzgün çalışması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina VereşukInsani Koridor
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