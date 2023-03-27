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Malavi, kasırganın yaralarını sarmaya çalışıyor

Freddy Kasırgası nedeniyle 511 kişinin yaşamını yitirdiği Malavi'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:08
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Malavi, kasırganın yaralarını sarmaya çalışıyor
İstanbul

Bu yıl sınava girecek öğrenciler, bugün itibarıyla eğitime yeniden başladı, ülkede 12 Mart'ta etkisini gösteren kasırganın vurduğu bölgelerde ise okullar 17 Nisan'da açılacak.

Kasırganın yol açtığı sel ve taşkınlardan etkilenerek okullara sığınan yüzlerce aile, yerleşim yerlerine geri dönmeye başladı.

Malavi Ekonomi Bakanı Sosten Gwengwe, felaket sırasında 43 köprü ve yolun zarar gördüğünü, yeniden inşa için milyonlarca dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Öte yandan bölgede kasırgadan en fazla etkilenen Malavi'ye komşu ülkeler ve yurt dışından insani yardımlar ulaşmaya başladı.

Yüzlerce kişinin halen kayıp olduğu ülkede yaklaşık 500 bin kişinin kasırgadan etkilendiği tahmin ediliyor.

Kasırganın kolera salgınının yayılmasına yol açacağı endişesiyle hijyen seferberliği başlatılmış durumda.

Afrika'nın güneydoğusunda etkisini gösteren Freddy Kasırgası sebebiyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, şubatta başlayan ve bir aydan fazla devam eden Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalaviKasırgaFreddy Kasırgası
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