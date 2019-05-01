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Maduro: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Dün Venezuela’da başlatılan darbe girişimi sonrası geç saatlerde bir açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak" dedi.

Maduro: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Dün Venezuela’da başlatılan darbe girişimi sonrası geç saatlerde bir açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak" dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:19
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Maduro: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ile bir araya gelerek,"Ulusa Sesleniş" konuşması yaptı.

Konuşmasına sadakatleri ve darbe teşebbüsünü bastırmasından dolayı orduya teşekkür ederek başlayan Maduro, "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar. Basında, La Carlota Askeri Hava Üssü'nün alındığına dair haberler çıktı ancak La Carlota Hava Üssü kesinlikle alınamadı. Tıpkı diğer askeri üsler gibi, La Carlota da alarm durumundaydı. Muhalifler ateşli silah kullandı. Biz onlarda ne tür silahlar olduğunu biliyorduk. 4 uzun menzilli makinalı tüfek, oldukça tehlikeli. Güvenlik güçleri hedef alındı. Biz sadece meydana gelecek karışıklığı düşündük. Ne arıyorlardı, bir çatışma mı. Orduyu oraya göndermemizi mı istiyorlardı?" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaduroVenezuellaDarbe
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