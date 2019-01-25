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Maduro: Bir kukla ile Venezuela’ya müdahale etmek istiyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen 2019 adli yıl açılışında, ülkede yaşanan son olaylara dair açıklamalarda bulundu.

Maduro: Bir kukla ile Venezuela’ya müdahale etmek istiyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen 2019 adli yıl açılışında, ülkede yaşanan son olaylara dair açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2019 Cuma 11:00
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Maduro: Bir kukla ile Venezuela’ya müdahale etmek istiyorlar

Venezuela’nın ABD’deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını duyuran Maduro açıklamasına şöyle devam etti:


“ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz. Cumartesi günü gelecekler. Anayasa'ya aykırı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan eden bir kuklayı iş başına getirerek Venezuela’ya müdahale etmek istiyorlar. Artık bu konu yargının elindedir. Benim yetkimi aşar, ben devlet başkanı olarak sadece şikâyet etmekle yükümlüyüm. Ben ülkemi dünyanın ve halkın önünde yönetmekle, orduya başkomutanlık yapmakla yükümlüyüm. Devlet Başkanı olarak diyorum ki Venezuela’da hukuk olsun. Hukuk olsun ki barış olsun, demokrasi olsun ve bu sosyal hukuk devletine saygı duyulsun. Bizim elimizde cumhuriyet de vatan da kaybetmez”.

Putin: Rusya’nın değişmez desteğine sahipsiniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüklerini ve ‘Rusya’nın değişmez desteğine’ de sahip olduklarını belirten Maduro, yaptığı görüşmede konuşulanları yargıçlara ve halkına da anlatmak istediğini söyleyerek şunları aktardı:

“Putin bana olayları nasıl yorumladığımı sordu. Ben de ona 'Venezuela’da ABD’deki emperyalizmin temsilcisinin idaresinde çok büyük bir provokasyon yapılıyor' dedim. Sanırım artık dünyada, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da ‘De Facto’ ve anayasa aykırı bir hükümeti iş başına getirmeye çalıştığını, Venezuela halkına karşı bir darbe yapmaya çalıştığını bilmeyen yok. Dünyanın polisi olduğu ve Latin Amerika’yı yönetebileceği yönündeki çılgın düşüncesiyle Donald Trump.”


Maduro, ayrıca Meksike ve Uruguay hükümetlerinden de Venezula’da siyasi bir diyalog için arabuluculuk teklifi aldıklarını ve kendisinin de buna açık olduğunu ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaduroVenezuella
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