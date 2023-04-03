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Macron, "yaşamın sonlandırılması"na ilişkin yasa tasarısı hazırlayacaklarını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yıl sonuna kadar ötanazi ve intiharı da kapsayan yasal düzenleme yapacaklarını duyurdu.

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:42
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Macron, "yaşamın sonlandırılması"na ilişkin yasa tasarısı hazırlayacaklarını açıkladı

Ankara

Macron, ötanazi ile "yardımlı intihar" gibi meselelerin uzun süredir ele alındığı "Vatandaş Kongresi" çalıştayına ilişkin pazar günü sunulan rapor dolayısıyla konuyla ilgili heyetin bir kısmını Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Hukukçular, hekimler, yetkililer, vatandaşlar ile siyasetçilerin bulunduğu heyete seslenen Macron, heyetin 4'te 3'ünün "yaşamın sonlandırılması" konusunda yasal çalışma yapılması yönünde fikir beyan ettiğini söyledi.

Macron, yıl sonuna kadar yapılacak yasal düzenlemeyle "Fransız usulü yaşamı sonlandırma modeli"nin ortaya konulacağını ifade etti.

Küçükler, kapsama alınmayacak

Bu prosedürün kapsamına küçük yaştakilerin girmeyeceğini belirten Macron, ötanazi ya da intiharın herhangi bir sosyal nedenden dolayı yapılmasına da izin verilmemesi gerektiğine işaret etti.

Macron, ülkede halihazırdaki yasaların yeterli düzeyde kapsayıcılığa sahip olmadığına dikkati çekti.

Ötanazi ve "yardımlı intiharın" kolaylaştırılıp kolaylaştırılmayacağı konusuna tam açıklık getirmeyen Fransız Cumhurbaşkanı, çalıştayın yasama niteliği taşımasa da önemli olduğu yorumunu yaptı.

Elysee Sarayı'ndan Eylül 2022'de yapılan açıklamada, Ekim 2022'de "Vatandaş Kongresi" adı altında çalıştay başlatılacağı ve Mart 2023'e kadar kongreden çıkan sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı duyurulmuştu.

Ötanazi, ülkede halihazırda yasak

Ülkede yasal çerçevede ötanaziye izin verilmezken 2016'da yürürlüğe giren yasayla hastalığının son aşamasında bulunan kişiler için birtakım düzenlemeler getirildi.

Böylelikle hasta, daha önce hazırlattığı beyanla tedavisinin nasıl seyretmesini istediğini belirtiyor ve bu beyan doktorlar üzerinde bağlayıcı nitelik taşıyor.

Bu yasa, sedasyon anestezi ile hastanın derin şekilde uyutulmasını kapsıyor.

"Ötanazide" hastanın ölümüne sebep verecek müdahale dışarıdan gerçekleştirilirken "yardımlı intiharda" ise bu müdahaleyi kişi doğrudan kendisi yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MacronYasa Tasarısı
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