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Macaristan’da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı

14 Aralık 2021 Salı 09:54
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Macaristan’da göçmenleri taşıyan otomobil takla attı: 7 ölü, 4 yaralı

MACARİSTAN - Macaristan’da yasa dışı göçmenleri taşıyan otomobilin sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin bir süre takip ettiği sürücü, otomobilin kontrolünü kaybedince eve çarparak takla attı. Kazada 7 göçmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, ülkenin Csongrad-Csanad ilçesindeki Morahalom kasabasında meydana geldi. Dur ihtarına uymayan sürücü, hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı sürücü, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bir eve çarparak takla attı. Csongrad-Csanad Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, kazada 7 göçmenin yaşamını yitirdiği, sürücü dahil 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, otomobilde 10 göçmenin bulunduğu aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöçmenlerMacaristan
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