Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türkiye’de mavi bayraklı plaj sayısı artmaya devam ediyor
Türkiye’de mavi bayraklı plaj sayısı...
Tatil planı yapanlar dikkat!
Tatil planı yapanlar dikkat!
Pandemi döneminde sağlıklı bir cinsel yaşam için öneriler
Pandemi döneminde sağlıklı bir cinsel...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu
2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lübnanlılar sokağa döküldü

Lübnan’da bir televizyon kanalında program yapan Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, yayın sırasında Türkiye’ye hakaret etti. Lübnanlılar ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü ve Haroutian’ı protesto etti.

12 Haziran 2020 Cuma 11:36
0 Okunma
Lübnanlılar sokağa döküldü

LÜBNAN - New TV sunucusu Haroutian'ın dün akşam bulunduğu canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde söylediği hakaret dolu sözler, Lübnan'da halkın tepkisine yol açtı. Dün akşamdan beri sosyal medyada gelen tepkiler üzerine bugün de New TV'nin Beyrut'taki merkezi önünde kalabalıklar tarafından protestolar düzenlendi.

DESTEK SLOGANLARI ATILDI

Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, sunucunun Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden fitne oluşturduğunu vurguladı.

DHA

Son Güncelleme: 12.06.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
LübnanHakaretErmeni SuncuErmeni Asıllı Sunucu Neshan Der HaroutianLübnan Halkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 bin 163'e çıktı
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 bin 163'e çıktı
Başpiskopos'tan ABD Başkanı Trump'a "derin Amerika" uyarısı
Başpiskopos'tan ABD Başkanı Trump'a "derin Amerika" uyarısı
Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması
Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması
Libya'da sivillere ait toplu mezar bulundu
Libya'da sivillere ait toplu mezar bulundu
Pekin, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez vaka bildirdi
Pekin, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez vaka bildirdi
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
ABD Başkanı Trump’un oğlundan 522 bin TL'lik av gezisi
ABD Başkanı Trump’un oğlundan 522 bin TL'lik av gezisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı