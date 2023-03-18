Lübnan'ın Trablusşam kentinde "ramazanı karşılama" etkinliği düzenlendi

TRABLUSŞAM (AA) - Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, "ramazan ayını karşılama" etkinliği düzenlendi.

Es-Salah Aile Danışmanlığı Merkezi'nin Trablusşam'ın batısındaki Reşid Kerami Fuar alanında gerçekleştirdiği etkinliğe onlarca aile çocuklarıyla katıldı.

Fuar alanında kurulan stantlarda "ramazan fanusları" (fenerler), el işi "ramazan hilalleri", bayraklar ve benzeri eşyalar satışa sunuldu.

Program kapsamında, çocuklar için kutsal ayın önemini anlatan kukla oyunları oynatıldı ve dini içerikli yarışmalar düzenlendi.

Merkezin Yönetim Kurulu Başkanı Neda Kebbara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mübarek ayın gelişini müjdelemek için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede tiyatro gösterisi ve ödüllü Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenlediklerini aktaran Kebbara, satılan ürünlerden elde edilecek gelirle ramazanda yoksul ailelere iftar verileceğini belirtti.

Etkinliğe katılan Lübnanlılardan Süha Ammar ise ramazan ayını bayram coşkusu içinde karşıladıklarını ifade etti. Ammar, "Çocuklara bu ayın ehemmiyetini basit ve onların seveceği dilde anlatmak görevimiz." dedi.