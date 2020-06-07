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Libya ordusu Sirte'nin çevresini abluka altına alıyor

Libya Ordusu, sahil kenti Sirte kenti girişinde mevzilendi. Ordu, bölgeyi koruma altına aldı. O anlar Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) objektifine yansıdı

07 Haziran 2020 Pazar 17:14
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Libya ordusu Sirte'nin çevresini abluka altına alıyor

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte ve Cufra kentine askeri operasyonun başlatıldığını duyurmuştu. Askeri birliklerin Sirte kenti girişlerinde mevzilendiği ve kentin girişlerini koruma altına aldığı görüldü. 

Libya Ordusu dün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya Ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtarmıştı.

SİRTE KENTİNİN ÖNEMİ NE?

Libya'nın başkenti Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte, devrik lider Kaddafi’nin memleketi. Kaddafi, 17 Şubat devrimi esnasında Trablus’ta kontrolü kaybedince kendi memleketi olan Sirte’ye 1 Eylül 2011'de geri dönerek sığındı. Kaddafi, 20 Ekim’de de yine bu şehirde öldürüldü. 

Haziran 2015’te DEAŞ'ın kontrolüne geçen kent, Aralık 2016’da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac kentin DEAŞ mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016’da duyurdu. Sirte kenti yapılan son operasyonla, UMH’nin kontrolünde bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaOrduSirte
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