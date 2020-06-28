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Libya ordu sözcüsünden, Sirte ve Cufra açıklaması

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, “Sirte ve El Cufra’nın kurtarılması her zamankinden daha önemli” dedi.

28 Haziran 2020 Pazar 18:12
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Libya ordu sözcüsünden, Sirte ve Cufra açıklaması
Libya’da BM tarafından meşru olarak kabul edilen UMH ordusunun, Türk İHA ve SİHA’larının desteği ile yürüttüğü başarılı operasyonların ardından, UMH ordusu sözcüzü Albay Muhammed Kanunu, “Sirte ve El Cufra’nın Rus paralı askerlerinden, yerel suç örgütlerinden kurtarılması ve nereye giderseler gitsinler peşlerinden takip etmemiz her zamankinden daha önemli” dedi.

‘SİRTE VE EL CUFRA İŞGAL ALTINDAYKEN ATEŞKEŞ KONUŞMAK ANLAMSIZ’

Kanunu ayrıca, Sirte ve El Cufra’nın yabancı paralı askerler tarafından işgal altında olduğu sırada ateşkesi tartışmanın anlamsız olduğunu belirterek, “Yabancı paralı askerlerin Sirte ve El Cufra’yı işgal ettiği bir zamanda ateşkesi tartışmak anlamsız. Bahsedilen bölgelerdeki yabancı paralı askerler, Hafter’i destekleyen ülkeler tarafından sağlanan silahlarla donatılmıştır. Aynı ülkeler Rus, Suriye ve Afrika paralı askerlerinin varlığından da sorumludur. Bu ülkeler, Libya petrol sahaları üzerinde kontrol yürütüyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaSirteCufraAlbay Muhammed Kanunu
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