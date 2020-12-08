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Libya'daki gizli pazarlığı ortaya çıkaran mektup

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) destek talebi üzerine Sudanlı 1200 milisin bölgeye gönderilmesine ilişkin yazılan mektup, gizli pazarlıkları ortaya çıkardı.

08 Aralık 2020 Salı 12:14
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Libya'daki gizli pazarlığı ortaya çıkaran mektup

ANKARA - Birlik, bütünlük sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği Libya'da, Hafter'in BAE'nden milis takviyesi istediği belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE’li yetkililer Hartum’da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştü. Görüşmede BAE heyetinin, güçlerini Libya’ya göndermesi karşılığında Dagalo’ya mali ve askeri destek sözü verdiği, bunun üzerine Dagalo’nun da Libya’ya 2 tugay asker göndermeyi kabul ettiği öğrenildi. Dagalo’nun söz konusu talebi karşılamak için Güney Darfur Bölge Başkanlığına 23 Ekim’de talimat vererek 1200 asker hazırlanmasını istediği belirlenirken, Güney Darfur Bölgesi Askeri İşler Dairesi Başkanı Hamid Cuma Adam’ın Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek üzere milislerin hazırlandığı kaydedildi.

GİZLİ İTTİFAKIN KANITI 

Milislerin en kısa sürede yola çıkacağına dair ortaya çıkan mektup da söz konusu gizli pazarlığı gün yüzüne çıkardı. Kolordu Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo’ya hitaben 6 Kasım'da yazılan mektupta Hafter'e bağlı güçler ve BAE’nin askeri tertibat, güvenlik ve mali konularda sağlamış olduğu anlaşma temel alınarak hazırlanan 1200 kişilik milis grubun Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek için hazır olduğu bilgisi yer aldı. "Paralı asker değiliz. Libya'da Sudanlı paralı askerler ve Cancavid milislerinin varlığının iddia edilmesi yanlış ve temelsizdir" diyen Dagalo’nun sözleri de bu mektup dolayısıyla yalanlanmış oldu.

DAHA ÖNCE YEMEN'DE

Güvenlik kaynakları Dagalo’nun özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile olan yakın ilişkileriyle tanındığına dikkat çekerek, Dagalo’ya bağlı birliklerin daha önce de Yemen’de gerçekleştirilen Kararlılık Fırtınası operasyonuna katılarak Husilere karşı savaştığını belirtti. Libya’nın güneyindeki aşiretlerin Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanında yer alacağını açıklamasından sonra Ubari kentinde ordu karargahına saldırı düzenlendiğini hatırlatan kaynaklar, bu saldırının Hafter’e katılmak üzere gönderilen Sudanlı milislerce yapılmış olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaGizli PazarlıkBAE
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