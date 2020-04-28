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Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 4 ölü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Bombardımanlarda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

28 Nisan 2020 Salı 16:42
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Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 4 ölü

LİBYA - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un Arada, Souq Al Jum'aa bölgelerindeki ve Ain Zara kasabasındaki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bombardımanlarda, aynı aileden 4 kişinin yaşamını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

UMH HAVA KUVVETLERİ, HAFTER’İN ÜSSÜNÜ VURDU

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, Hafter’e bağlı silahlı güçlerin bulunduğu Al-Wattia üssüne 5 farklı hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarının bilançosu henüz açıklanmadı.

Anahtar Kelimeler:
LibyaHafter Milisleri
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