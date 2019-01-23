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Lazkiye'de bomba yüklü araç saldırısı: 1 ölü, 14 yaralı

Suriye'nin Lazkiye kentinde öğleden sonra bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Lazkiye'de bomba yüklü araç saldırısı: 1 ölü, 14 yaralı

Suriye'nin Lazkiye kentinde öğleden sonra bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:09
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Lazkiye'de bomba yüklü araç saldırısı: 1 ölü, 14 yaralı

Suriye rejiminin kontrolünde olan Lazkiye'nin en işlek noktalarından olan El Hemam meydanında öğleden sonra bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 1 kişi öldü, çevrede bulunan 14 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri patlama sonrası alarm durumuna geçti. Saldırının ne amaçla veya hangi örgüt tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, patlama sonrası bölgede bulunan ikinci patlayıcının da kontrollü şekilde infilak ettirildiği bildirildi.

Suriye'nin Haseke kentinde dün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 PKK/PYD'li terörist ölürken, 2 ABD askeri ise yaralanmıştı. Menbiç'te ise geçen 16 Ocak günü bir lokantaya düzenlenen canlı bomba saldırısında 4'ü ABD askeri, 15 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanarak hastanelere kaldırılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeLazkiyeBombaSaldırı
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