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Kuzey Kore lideri Kim "gıda kıtlığının" çözümü için tarımda kontrolü güçlendirecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "gıda kıtlığının" çözümü için devletin tarım üzerindeki kontrolünü güçlendirme ve tahıl üretimini artırmaya yönelik adım atma sözü verdi.

02 Mart 2023 Perşembe 15:53
Kuzey Kore lideri Kim "gıda kıtlığının" çözümü için tarımda kontrolü güçlendirecek
Ankara

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşan Kim, hükûmetin tarımsal kalkınmayı "stratejik" önemde gördüğünü söyledi.

Kim, yetkililere, tarımsal verimi artırma talimatı verirken "gıda kıtlığının" çözümü için devletin tarımdaki kontrolünü güçlendirmeye ve tahıl üretimini artırmaya yönelik adım atmaya da söz verdi.

Yeni sulama sistemlerinin daha hızlı inşa edilmesi çağrısında bulunan Kim, imalatçıları da tarımdan elde edilecek verimin hızlı alınması için daha etkili tarım makineleri üretmeye çağırdı.

Kim, tüm devlet sektörlerinin "kırsal kesimde yaşayan insanlara maddi ve manevi destek" sağlaması gerektiğini söyleyerek tarımsal hedeflere ulaşmak için birlik olunması çağrısını da yineledi.

Uzmanlar, Kim'in açıklamalarının gıda kıtlığının çözümüne etki edeceğini düşünmüyor

Öte yandan uzmanlar, Kim'in talimatlarının asıl maksadının, merkezi hükûmetin tahıl pazarındaki kontrolünü güçlendirme çabası olduğunu ve ülkede gıda sıkıntısına yol açan unsurlardan birinin de bu çabanın olduğunu ileri sürüyor.

Güney Kore'deki özel GS&J Enstitüsünden kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin, Kuzey Kore'nin bu tutumu nedeniyle gelişemediğini belirterek, "Gıda sorununu çözmek için pazarlarının daha büyük bir rol oynamasına izin vermeliler, ancak gitgide devlet güdümlü ekonomi sistemine geri dönüyorlar." dedi.

Yetkililerin devletçe işletilen tesisler aracılığıyla tahıl tedarik etme girişimlerinin başarısız olduğunu ve pazarlardaki özel alışverişi kısıtlamasının ülkedeki gıda kıtlığını kötüleştirdiğini belirten Kwon, "Piyasa katılımcıları hala çok temkinli, bu yüzden pazarlardaki tahıl hacmi fazla artmadı." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'de yaşanan gıda sorununa çözüm arayışları çerçevesinde, İşçi Partisi Merkez Komitesi, Kim Jong-un liderliğinde 27 Şubat'ta başlayan dört günlük bir toplantı düzenlemişti.

- Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı tahmin ediliyor

Bazı raporlarda, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını tamamen kapatan Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı ve birçok kişinin açlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürülmüştü.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatmasından dolayı durumu tahmin etmenin zor olduğunu ve ülkede açlık kaynaklı toplu ölümlere ilişkin herhangi bir verinin bulunmadığını bildirmişti.

Kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin, 25 Şubat’ta 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'nin halkını beslemek için yaklaşık 5,5 milyon ton tahıla ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşarak genellikle her yıl 1 milyon ton açıklarının olduğunu ifade etmişti.

Açığın kapatılması için 1 milyon tonun yarısını resmi olmayan şekilde Çin'den tahıl ithal ederek dengelediklerini belirten Kwon, Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi ticarete getirilen kısıtlamalardan dolayı Çin'den ithalat yapılamamış olabileceğini kaydetmişti.

AA

Son Güncelleme: 02.03.2023 15:59
Anahtar Kelimeler:
Gıda KıtlığıKuzey Kore
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