Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.511,37
ALTIN
975,23
DOLAR
17,72
STERLİN
21,23
EURO
18,08
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis...
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Hacettepe Üniversitesi akademik personel...
100 kaymakam adayı alınacak
100 kaymakam adayı alınacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kuzey Akım 1’den gaz sevkiyatı başladı

Kuzey Akım 1’den Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başlandı

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:14
Kuzey Akım 1’den gaz sevkiyatı başladı

(DHA)

Rusya doğal gazını Almanya’ya bağlayan ve Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacını karşılayan Kuzey Akım 1 üzerinden gaz sevkiyatının yeniden başladığı açıkladı. Boru hattındaki bakım çalışması sebebiyle gaz akışı kesilmiş, bu durum dünya kamuoyuna Rusya’nın gazı yaptırımlara karşı hamle olarak yansımıştı.

Kuzey Akım 1’den Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başlandı

Kuzey Akım AG konsorsiyumu tarafından bugün yapılan basın açıklamasında, “Planlanan yıllık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden gaz iletimi yeniden başladı” denildi. Açıklamada planlı bakım takviminin tüm ortaklarla koordine edilerek yapıldığına dikkat çeken konsorsiyum, bakım bilgilerinin de AB yönetmeliğine uygun olarak açıklandığının altını çizdi. Açıklamada oran olarak ne kadar gaz akışı sağlanacağı belirtilmedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Akım 1Gaz Sevkiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Odesa’da bir köye 7 ‘Kalibr’ füzesiyle saldırı düzenlendi
Zelenski: Odesa’da bir köye 7 ‘Kalibr’ füzesiyle saldırı düzenlendi
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya, bize şantaj yapıyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Rusya, bize şantaj yapıyor
Erdoğan ve Reisi ortak basın toplantısı: Doğal gaz ihracatı artacak
Erdoğan ve Reisi ortak basın toplantısı: Doğal gaz ihracatı artacak
İspanya ve Fransa’daki orman yangınları
İspanya ve Fransa’daki orman yangınları
Guterres’ten iklim değişikliği açıklaması
Guterres’ten iklim değişikliği açıklaması
Leyen: Hedefimiz, Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak
Leyen: Hedefimiz, Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak
Sırbistan’dan Yunanistan’da düşen kargo uçağına ilişkin açıklama
Sırbistan’dan Yunanistan’da düşen kargo uçağına ilişkin açıklama
Zelenski: Rusya'nın füzeleri birliğimizi bozamayacak
Zelenski: Rusya'nın füzeleri birliğimizi bozamayacak
Avrupa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Avrupa aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول