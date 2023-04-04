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Kuleba: Avro-Atlantik güvenliği için Ukrayna'nın üyeliğinden daha iyi bir çözüm yok

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesine taahhüt edilen askeri ekipmanın teslimatının hızlandırılması gerektiğini belirterek uzun dönemde Ukrayna'nın NATO'ya katılımının bölgenin güvenliği için en iyi çözüm olduğunu söyledi.

04 Nisan 2023 Salı 16:14
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Kuleba: Avro-Atlantik güvenliği için Ukrayna'nın üyeliğinden daha iyi bir çözüm yok

BRÜKSEL AA- Kuleba, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın açıklaması yaptı.

NATO'nun 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kuleba, dışişleri bakanları toplantısı marjında yapılacak NATO-Ukrayna Komisyonu formatlı toplantıdan olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.

Kuleba, "Başta topçu mühimmatı, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları olmak üzere Ukrayna'ya taahhüt edilenlerin teslimatlarını hızlandırmak için NATO'ya geldim." dedi.

Ülkesine verilecek desteğin sürdürülebilirliğini sağlayacak stratejik planları da görüşmek istediğini ifade eden Kuleba, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, tüm stratejik kavramları ve algıları gözden geçirme zamanının geldiğine dair açık bir mesajdır. Avro-Atlantik güvenliğini sağlamak için Ukrayna'nın nihai üyeliğinden daha iyi bir çözüm yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg de NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve modern muharebe tankları teslim etmesi, Ukrayna'ya acil desteğin nasıl sürdürüleceği ve daha fazla artırılacağı yönündeki planlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Müttefikler arasında nasıl daha uzun vadeli bir program geliştirebileceğimizi tartışmayı da dört gözle bekliyorum." dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.04.2023 16:17
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
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