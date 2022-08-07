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Küba’da petrol tesisinde yangın

Küba’nın Matanzas kentinde bulunan petrol tesisindeki yakıt tankerlerin birine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 121 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2022 Pazar 17:17
Küba’da petrol tesisinde yangın

KÜBA, (DHA)

Küba Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre yangın, 52 numaralı yakıt tankerine yıldırım düşmesi sonucu başladı. Bir süre sonra meydana gelen patlamanın ardından alevler çevrede bulunan depolara sıçradı. Tesiste çalışanların yangına ilk müdahalesinin ardından birkaç patlamanın daha meydana geldiği ve yangının kontrolden çıktığı ifade edildi. Ofisten yapılan açıklamada, 121 kişinin yaralandığı, bunlardan 5’inin durumunun ağır olduğu aktarıld

Küba Devlet Başkanı Miguel Daaz-Canel Bermudez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu karmaşık durum karşısında maddi yardımda bulunan Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili hükümetlerine derin şükranlarımızı sunuyoruz. ABD'den gelen teknik yardım teklifini de takdir ediyoruz” dedi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, yangının çıktığı bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KübaPETROLYangın
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