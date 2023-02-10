Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.127,82
DOLAR
18,83
STERLİN
22,72
EURO
20,11
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109...
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Diş Hekimliği Fakültesi Dr....
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar...
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli...
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alacak
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kremlin: Türkiye’ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü Rusya’nın Türkiye’ye verdiği desteğin süreceğini söyledi.

10 Şubat 2023 Cuma 16:29
Kremlin: Türkiye’ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdiğini hatırlattı.

Rusya’nın bu felaket nedeniyle Türkiye’ye destek verdiğine işaret eden Peskov, “Rusya'nın bu yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde nasıl yer aldığını biliyorsunuz. Bu çalışmalar devam edecek.” dedi.

Peskov, Rusya’nın depremden ötürü Suriye’ye de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy PeskovTürkiyeDepremDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
Türkiye'de art arda gelen depremler "olağan dışı"
Türkiye'de art arda gelen depremler "olağan dışı"
Arap ülkelerindeki camilerde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılınacak
Arap ülkelerindeki camilerde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılınacak
Azerbaycan, Türkiye'ye 1000'den fazla çadır gönderdi
Azerbaycan, Türkiye'ye 1000'den fazla çadır gönderdi
ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti
ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti
AB ülkeleri düzensiz göçe karşı daha fazla çalışma kararı aldı
AB ülkeleri düzensiz göçe karşı daha fazla çalışma kararı aldı
BM'den sınır ötesi yardımlar kapsamında Suriye'deki depremzedelere insani yardım
BM'den sınır ötesi yardımlar kapsamında Suriye'deki depremzedelere insani yardım
İngiliz akademisyen Hicks, Kahramanmaraş depremini Britanya Adası'na uyarladı
İngiliz akademisyen Hicks, Kahramanmaraş depremini Britanya Adası'na uyarladı
"Türkiye'deki depremin etki alanı Lübnan'ın toplam alanının iki katı kadar"
"Türkiye'deki depremin etki alanı Lübnan'ın toplam alanının iki katı kadar"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi