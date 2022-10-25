Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.975,01
ALTIN
990,56
DOLAR
18,59
STERLİN
21,38
EURO
18,56
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa...
Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nden 37 adet tarla satılacak
Balıkesir DSİ 25. Bölge...
DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak
DSİ 157 Sürekli İşçi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kremlin: Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar sürüyor

25 Ekim 2022 Salı 15:16
Kremlin: Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar sürüyor

MOSKOVA - Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz konusundaki temaslarının hem en üst düzeyde hem de çalışma düzeyinde aktif olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Gazetecilerle düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmak için ayrıntılar üzerinde çalışıldığını vurgularken, projedeki en önemli konunun doğalgaz arzı ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Türk tarafıyla temasların sürdüğünü aktaran Kremlin Sözcüsü, “Hem gaz dağıtım merkezi hem de gaz arzıyla ilgili konular, üst düzey ve çalışma düzeyindeki temaslarımız gündemi oluşturuyor” diye konuştu. İki devlet başkanının Astana'daki son görüşmesinde her iki ülkenin de Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturma ilgisinin olduğunun anlaşıldığını ifade eden Peskov, bu noktada doğalgaz satışının çok önemli olduğunu, bu kısmın netleşmesiyle de Türkiye’deki merkezin ana hatları zaten netleşecektir” dedi.

Bugün açıklamalarda bulunan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Rusya’nın teklifi sonrası gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz" demişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dmitry PeskovRusya Ve TürkiyeDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sunak, Kral Charles’tan hükümet kurma görevini aldı
Sunak, Kral Charles’tan hükümet kurma görevini aldı
Hollanda Başbakanı Rutte'nin İsrail ve Filistin temasları
Hollanda Başbakanı Rutte'nin İsrail ve Filistin temasları
Meclis Başkanı Şentop, Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi’nde konuştu
Meclis Başkanı Şentop, Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi’nde konuştu
BM Atom Ajansı, Ukrayna’nın talebi doğrultusunda müfettiş gönderiyor
BM Atom Ajansı, Ukrayna’nın talebi doğrultusunda müfettiş gönderiyor
Kanada 450 bin göçmene kapılarını açıyor
Kanada 450 bin göçmene kapılarını açıyor
Şentop’tan Zagreb’de resmi temaslar
Şentop’tan Zagreb’de resmi temaslar
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Zelenski: Her bölgede enerji sorunları giderildi
Zelenski: Her bölgede enerji sorunları giderildi
İngiltere’de yeni Başbakan adayları belli oluyor
İngiltere’de yeni Başbakan adayları belli oluyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول