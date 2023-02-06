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Kremlin: Türkiye, kurtarma operasyonları konusunda büyük potansiyele sahip

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Türkiye, kurtarma operasyonlarını düzenleme konusunda oldukça büyük bir potansiyele sahip." dedi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 15:01
Kremlin: Türkiye, kurtarma operasyonları konusunda büyük potansiyele sahip

MOSKOVA - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme değinen Peskov, şunları kaydetti:

"Rus kurtarma ekiplerinin özellikle deprem sonrası binaların dayanıklılığını tespit eden belirli sistemleri var. Etkinliğini kanıtlayan 'Struna' isimli sistem ve başka sistemler var. Burada, Türk tarafının ihtiyaçları önemli. En üst düzeyde yardımcı olmaya hazır olunduğu belirtildi. Türk dostlarımızdan sinyal bekliyoruz. Bu destek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarına bağlı olacak. Genel olarak, elbette Türkiye, kurtarma operasyonlarını düzenleme konusunda oldukça büyük bir potansiyele sahip."

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile henüz telefonda görüşme planı olmadığını ancak gerektiğinde görüşmenin organize edileceğini" dile getirdi.

"Rusya'nın İHA üretimi konusunda planları var"

Rusya ve İran'ın ortak insansız hava aracı (İHA) üretim planları ile ilgili haberleri değerlendiren Peskov, "Rusya'nın çeşitli hedefler için kullandığı İHA üretimi konusunda bazı programları var. Bu programlar hayata geçiriliyor." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçenlerde İHA'ların geliştirilmesine yönelik bazı talimatlar verdiğini anımsattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy PeskovKahramanmaraşDeprem
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