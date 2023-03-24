Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.031,98
ALTIN
1.217,28
DOLAR
19,07
STERLİN
23,36
EURO
20,53
Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor
Atılım Üniversitesi 9 Akademik...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.

24 Mart 2023 Cuma 14:24
7 Okunma
Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı
Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamalara değinen Peskov, Danimarka Enerji Ajansının, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'yi hattın yanında bulunan bir nesnenin denizden çıkarılması sürecine katılmaya davet etmesini olumlu bir gelişme şeklinde değerlendirdi.

Peskov, "Bunun ne tür bir nesne olduğunun, terör eylemiyle ilgili olup olmadığının tespit edilmesi, soruşturma çerçevesinde kritik öneme sahip. Soruşturma, tüm ilgili tarafların sürece katılımı açısından kapsayıcı ve şeffaf olmalıdır." dedi.

"ABD başka ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor"

ABD'nin başka ülkelerle ilgili eylemlerini de değerlendiren Peskov, "Elbette, ABD, Belarus dahil başka ülkelerin iç işlerine dolaylı ve doğrudan müdahale etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Peskov, Belarus'un buna karşı koymak için yeterli güce sahip olduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KremlinKuzey Akım HatlarıPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANIL SURAL'DAN ABD ÜSSÜ
ANIL SURAL'DAN ABD ÜSSÜ
Almanya'da grevler nedeniyle bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi uçuşlar iptal edildi
Almanya'da grevler nedeniyle bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi uçuşlar iptal edildi
İtalya'nın en büyük nehri Po'daki kuraklık sıkıntısı sürüyor
İtalya'nın en büyük nehri Po'daki kuraklık sıkıntısı sürüyor
BM 2023 Su Konferansı yaklaşık 50 yıldır su konusunda yapılan ilk resmi görüşme
BM 2023 Su Konferansı yaklaşık 50 yıldır su konusunda yapılan ilk resmi görüşme
Türkmenistan’da halk pazar günü sandık başına gidiyor
Türkmenistan’da halk pazar günü sandık başına gidiyor
İran'ın Hoy kentinde 5,6 büyüklüğündeki depremde 82 kişi yaralandı
İran'ın Hoy kentinde 5,6 büyüklüğündeki depremde 82 kişi yaralandı
AB Liderler Zirvesi başladı
AB Liderler Zirvesi başladı
Irak Türkmen Cephesi: Irak istihbarat biriminden Türkmen yetkililere PKK uyarısı geldi
Irak Türkmen Cephesi: Irak istihbarat biriminden Türkmen yetkililere PKK uyarısı geldi
Fransa'da göstericiler Paris Havalimanı'nın girişini kapattı
Fransa'da göstericiler Paris Havalimanı'nın girişini kapattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi