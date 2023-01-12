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Kremlin: Gerasimov'un atanmasıyla Ukrayna'daki hedefler değişmedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un Ukrayna'daki birliklerin başına atanması nedeniyle hedeflerin değişmediğini söyledi.

12 Ocak 2023 Perşembe 15:31
Kremlin: Gerasimov'un atanmasıyla Ukrayna'daki hedefler değişmedi

MOSKOVA - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un Ukrayna'daki birliklerin başına atanması nedeniyle hedeflerin değişmediğini belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Başkomutan yeni hedeflerden bahsetmedi. Önceki tüm hedefler gündemde kalmayı sürdürüyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin bazı sorularını yanıtladı.

Donetsk bölgesinde Ukrayna ile Rusya arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Soledar şehrindeki durumu değerlendiren Peskov, "Soledar'da devasa bir iş yapıldı. Bu işler devam edecek. Hayatını kaybeden kahramanlarımızı hatırlayacağız ama önümüzde hala çok iş var. Durma zamanı değil. Asıl işler henüz gelmedi." ifadelerini kullandı.

Peskov, Gerasimov'un dün itibarıyla Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirilmesine ilişkin de "Başkomutan yeni hedeflerden bahsetmedi. Önceki tüm hedefler gündemde kalmayı sürdürüyor." dedi.

Donetsk ve Lugansk'ın 2014 sınırlarına göre "özgürleştirilmesinin" de söz konusu hedefler arasında olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Elbette, onlar da Rusya'nın bölgeleri, özgürleştirilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KremlinGerasimovUkrayna
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