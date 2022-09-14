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Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:23
Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı

İNGİLTERE - Flightradar24, Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuşun tüm zamanların 'uçuş takip rekoru' kırdığını duyurdu. Uçuş, 5 milyon kişi tarafından takip edildi.

Flightradar24 sitesi açıklamasında, “Kraliçe II. Elizabeth'in son uçuşu, tüm zamanların uçuş izleme rekorunu kırdı. 5 milyon kişi, Flightradar24'teki web, uygulamalar ve canlı yayın olmak üzere uçuşu Edinburgh'dan RAF Northolt'a takip etti” denildi.

Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube’dan canlı takip etti.

DHA

Son Güncelleme: 14.09.2022 15:25
Anahtar Kelimeler:
Tüm Zamanların Uçuş Takip RekoruKraliçenin Son Hava Yolculuğu
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