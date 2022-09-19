Kraliçe Elizabeth için Westminster Abbey’de cenaze töreni düzenlendi

İNGİLTERE - Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi cenaze töreni İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey’de düzenlendi.



İskoçya’da bulunan Balmoral Kalesi’nde 8 Eylül Perşembe günü 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için Westminster Abbey’de resmi cenaze töreni düzenlendi. Kraliçe Elizabeth’in tabutu yerel saatle 10:44’te Westminster Sarayı’ndan Westminster Abbey’e taşındı. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tören Westminster Abbey’de yerel saatle 11:00’da başladı. Törene Kraliyet ailesinin yanı sıra birçok dünya lideri ve üst düzey isim de katıldı. İngiltere Başbakanı Liz Truss’un İncil’den bir pasaj okuduğu bunun yanı sıra ilahilerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı törene Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Törende ülke genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Westminster Abbey’de düzenlenen törenin sonra ermesiyle birlikte Kraliçe’nin tabutu Wellington Arch’a (Wellington Kemeri) götürüldü. Buradaki geçit töreninin ardından Kraliçe’nin tabutu defnedileceği Windsor Kalesi’ne taşınmak üzere cenaze arabasına konuldu. Daha sonra ise Kraliçe Elizabeth’in naaşı kaledeki St. George Şapeli’ne nakledilecek ve özel bir aile töreninin ardından Kraliçe, 2021’de hayatını kaybeden Prens Philip’in yanına defnedilecek.