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Kraliçe Elizabeth 94'üncü yaşını internetten kutlayacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmi geçit töreniyle yapılan "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs (covid-19) salgınına takıldı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlamasını internet üzerinden yapacağını duyurdu.

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:37
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Kraliçe Elizabeth 94'üncü yaşını internetten kutlayacak

İNGİLTERE - İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 94'üncü yaşgünü kutlaması dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını engeline takıldı. Kraliçe'nin doğum günün nasıl kutlanacağına ilişkin alternatif seçenek arayan Buckingham Sarayı, doğum günü partisini internet üzerinden düzenleneceğini açıkladı.Öte yandan, 21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği yapılıyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor. 68 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kraliçe Elizabethİngiltere Kraliçesi II. Elizabeth
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