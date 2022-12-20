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Kral Charles’ın resminin bulunduğu yeni banknotlar tanıtıldı

20 Aralık 2022 Salı 11:57
Kral Charles’ın resminin bulunduğu yeni banknotlar tanıtıldı

İNGİLTERE - İngiltere Merkez Bankası, Kral 3. Charles’ın resminin bulunduğu banknot tasarımlarını bugün tanıttı. Yeni banknotların 2024'ün ortasında dolaşıma gireceği ifade edildi. 

İngiltere Merkez Bankası açıklamasında “Bugün Kral 3. Charles'ın 5, 10, 20 ve 50 pound banknotlarının tasarımını tanıtıyoruz. 2024 ortalarında dolaşıma girmeleri bekleniyor” denildi. Merhum Kraliçe 2. Elizabeth’e ait banknotların ise kullanılabileceğini belirten yetkililer, Kraliçenin ve Kralın banknotlarının ay anda tedavülde olacağını ifade etti.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kral CharlesYeni Banknotlar
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