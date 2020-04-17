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Krakatoa Yanardağı’nın faaliyete geçmesi uzaydan görüntülendi

ABD uzay araştırmaları merkezi NASA’nın ‘Dünya Gözlemevi’ merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi. Faaliyete geçen yanardağın uzaydan çekilden görüntülerinde havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı görüldü.

17 Nisan 2020 Cuma 12:34
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Krakatoa Yanardağı’nın faaliyete geçmesi uzaydan görüntülendi

ABD - Endonezya’nın Krakatau Kecil Adası’nda bulunan ve geçtiğimiz hafta harekete geçen yanardağdan çıkan dumanlar 500 metreye kadar ulaştı. Krakatoa Yanardağı, 2 bin yıldır var olan ve bilindiği kadarıyla 50’den fazla faaliyete geçen bir yanardağ olma özelliğine sahip. ABD uzay araştırmaları merkezi NASA’nın ‘Dünya Gözlemevi’ merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya’da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı’nı uzaydan görüntüledi. NASA yanardağ için “Krakatoa Yanardağı muazzam ve bazen tehditkar” dedi.


TUSUNAMİ OLABİLİR UYARISI


NASA Dünya Gözlemevi’nde çalışan volkan bilimci Dr. Verity Flower  yaptığı açıklamada, “Yanardağ son birkaç yılda düzenli olarak küçük patlamalar gösterdi. Ama tusinami tetikleyici patlamalar da olabilir” dedi. Krakatoa Yanardağı dünya üzerindeki en aktif yanardağlardan biri ve Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya 150 km uzaklıkta bulunuyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASAKrakatoa Yanardağı
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