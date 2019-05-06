Kosova’da ilk teravih

Prizren (DHA)

Ramazan ayının başlamasıyla Kosova'da Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de camiler dolup taştı.

Prizren’de yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Balkanların en büyük camilerinden olan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın ettiler.

Şehirdeki diğer camileri dolduran Kosovalı Müslümanlar, Ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini söylediler. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle Türkiye'den gelen Eskişehir Cezaevi Vaizi Ahmed Çatman DHA'ya yaptığı açıklamada, Kosova'da Ramazan ayı boyunca Sinan Paşa Camii'nde görevlendirildiğini söyledi. T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Kosova temsilcisi Mustafa Tonbaş da Kosova'daki Ramazan ayı kendilerini eskiye, Osmanlı dönemine götürdüğü söyledi ve tüm dünyaya barışın hakim olması için duada bulunduklarını söyledi. Teravih namazını kılmak için babalarıyla birlikte gelen çocuklar da 11 ay boyunca Ramazan ayını beklediklerini söylediler.