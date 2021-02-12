Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
411.454
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7297
EURO
8.4942
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Ankara'da 174 adet konut satışa çıkarıldı
Ankara'da 174 adet konut...
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüsün Amazon mutasyonu 3 kat daha bulaşıcı olabilir

Brezilya Sağlık Bakanı, koronavirüsün (Covid-19) Brezilya’da ortaya çıkan ve ‘Amazon Mutasyonu’ olarak bilinen yeni mutasyonun, 3 kat daha bulaşıcı olabileceğini söyledi.

12 Şubat 2021 Cuma 14:57
4 Okunma
Koronavirüsün Amazon mutasyonu 3 kat daha bulaşıcı olabilir

BREZİLYA - Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Amazonlarda koronavirüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiğini ve kesin bir çalışma olmamakla birlikte yeni mutasyonun 3 kat daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi. Bakan aynı zamanda yapılan testlerde mevcut aşıların, mutasyona karşı etkili olduğunu da belirtti.

KORONAVİRÜS AMAZON MUTASYONU

Sao Paulo Üniversitesi profesörü İmmünolog Ester Sabino liderliğindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, ocak ayında yaptıkları çalışmada Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Manaus kentinde COVID-19 testlerinden genomik verileri topladı. Yapılan çalışma sonucunda vakaların yüzde 42'sinin Kent ve Güney Afrika mutasyonlara benzer yeni bir mutasyonun olduğunu tespit etti. Sabina, çalışma sonuçlarını hakkında yaptığı açıklamada bulunan mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Sağlık BakanıKoronavirüsMutasyonAmazon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’da markette patlama
Rusya’da markette patlama
Rus uyruklu seri tecavüzcü operasyonla yakalandı
Rus uyruklu seri tecavüzcü operasyonla yakalandı
Hollanda’nın yoğun bakım fişini çektiği Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi
Hollanda’nın yoğun bakım fişini çektiği Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi
ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı
ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı
Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi
Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi
Japonya binlerce Pfizer/BioNTech aşısını çöpe atacak
Japonya binlerce Pfizer/BioNTech aşısını çöpe atacak
Tayland'da koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi!
Tayland'da koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi!
ABD Başkanı Biden, Trump’ın atadığı savcıları görevden alıyor
ABD Başkanı Biden, Trump’ın atadığı savcıları görevden alıyor
İsrail ile Yunanistan arasında "yeşil aşı pasaportu" anlaşması
İsrail ile Yunanistan arasında "yeşil aşı pasaportu" anlaşması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma