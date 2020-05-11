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Koronavirüsten çıkış planını açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki karantina kısıtlamaları ile ilgili 3 aşamadan oluşan yeni planını açıkladı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:03
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Koronavirüsten çıkış planını açıkladı

Başbakan Johnson, ikinci bir dalganın başlama riskine karşı kısıtlamaların sonlandırılması için henüz erken olduğunun altını çizdi. Johnson, İngiltere’de 23 Mart’tan bu yana uygulanan karantina kısıtlamalarının gevşetilmesiyle ilgili yeni bir yol haritası sundu.

EVDE KALIN YERİNE 'UYANIK OLUN'

Johnson konuşmasında ‘evde kalın’ mesajı yerine  bu defa ‘uyanık olun’ ifadelerini kullandı. Buna göre 13 Mayıs Çarşamba gününden itibaren birinci safha başlıyor. Bu süreçte, 23 Mart’tan bu yana devam eden kısıtlamalar sürecek ancak insanların gün içinde dışarıda istedikleri kadar spor yapmalarına izin verilecek. İnsanlar, sosyal mesafeyi koruyarak açık alanlarda ve parklarda aktivite yapabilecek. Sahillerde güneşlenebilecek. Bu sürede evden çalışma imkanı olanların buna devam etmeleri gerektiğini belirten Johson, evden çalışması mümkün olmayanların ise toplu ulaşım kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınmaları gerektiğini söyledi. Birinci safhanın başarı bir şekilde geçirilmesi halinde haziran ayının başında ikinci safha başlayacak. Bu safhada bazı mağazaların ve ilkokulların açılması bekleniyor.

Temmuz ayı başında da bazı turistik ve halka açık mekanların açılması bekleniyor.

'COVID UYARI SİSTEMİ' HAYATA GEÇİYOR

Başbakan Johnson ayrıca beş seviyeden oluşan yeni Covid Uyarı Sistemi’nin  işleyeceğini kaydetti. Sistem, seviye 1 ile seviye 5  arasında salgına karşı risk seviyelerini belirleyecek. 1’inci seviye salgın tehlikesinin İngiltere’den tamamen ortadan kalktığına işaret ederken 5’inci seviye, tehlikenin en yüksek seviyede olduğunu bildirecek

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBoris JohnsonPandemiKoronavirüsSalgınHastalıkCovid19
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