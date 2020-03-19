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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 8 bin 810’a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 8 bin 810’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 218 bin 824’e yükselirken; 84 bin 118 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 856 kişi yaşamını yitirirken; 20 bin 672 kişide koronavirüs tespit edildi.

19 Mart 2020 Perşembe 13:21
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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 8 bin 810’a yükseldi

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 978’e yükselirken; vaka sayısı da 35 bin 713’e çıktı. İtalya’da son 24 saatte, 475 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 4 bin 207 arttı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 1135’E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1135’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 17 bin 361’e çıktığını bildirdi.

ABD’DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 9 bin 415 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 150 olarak açıklandı. ABD’de en fazla vakanın bulunduğu New York kentinde 20 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 68 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1187 vaka bulunurken; 16 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya’da ise 870 vaka bulunuyor.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 12 bin 327’ye yükselirken; 31 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 9 bin 54 kişide virüs tespit edildiği ve 148 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. En fazla vakanın görüldüğü Çin, İtalya ve İran’ın ardından İspanya geliyor. İspanya’da vaka sayısı 14 bin 769 olarak açıklanırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 638’e ulaştığı bildirildi.

İNGİLTERE’DE ÖLÜ SAYISI 104, VAKA SAYISI 2 BİN 626

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 104’e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının 2 bin 626’ya çıktığı İngiltere’de, can kaybının artması nedeniyle eğitime bir sonraki karara kadar ara verildiği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Salgınıölü Sayısı 8 Bin 810
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