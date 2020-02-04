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Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427’ye yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölenlerin sayısı 427’ye yükseldi. Vaka sayısında da artış görülürken; koronavirüs ile mücadele için inşa edilen hastane, hastaları kabul etmeye başladı.

Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427’ye yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölenlerin sayısı 427’ye yükseldi. Vaka sayısında da artış görülürken; koronavirüs ile mücadele için inşa edilen hastane, hastaları kabul etmeye başladı.

04 Şubat 2020 Salı 10:06
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Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 427’ye yükseldi

Çin’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 20 bin 624’e yükseldi. İyileşerek taburcu olan kişi sayısı ise 666 olarak belirlendi.


YENİ İNŞA EDİLEN HASTANE KULLANIMA AÇILDI


Vuhan’da koronavirüs ile mücadele için 10 günde inşa edilen hastane kullanıma açıldı. Hastaları kabul etmeye başlayan Huoshenshan Hastanesi’nin, önümüzdeki günlerde virüsle mücadelenin merkezi haline geleceği belirtiliyor.


ÇİN’DEN ‘SAĞDUYU’ ÇAĞRISI


Çin, ülkeleri yeni koronavirüsü rasyonel ve sakin bir şekilde görme; bilime dayalı ve ölçülü tedbirler alma çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, düzenlediği basın toplantısında, “İnsanların sağlığına yüksek sorumluluk duygusu ile hareket eden Çin hükümeti, salgının patlak vermesinden sonra en kapsamlı ve sıkı önleme ve kontrol önlemlerini aldı ve bunların çoğu uluslararası sağlık tüzüklerinin gerektirdiğinden daha da fazlasıdır” ifadelerini kulandı.


TAYVAN’DAN SEYAHAT YASAĞI


Tayvan, koronavirüs için alınan önlemler kapsamında, geçtiğimiz 14 gün içerisinde Çin’in Hubey, Guangdong bölgeleri ve Wenzhou kentinde bulunmuş kişilerin ülkeye girişini yasakladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇinVuhan
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