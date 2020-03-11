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Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 284’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132’ye yükselirken; 65 bin 776 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 677 arttı.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:15
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Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’yı tehdit ediyor. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 463’e yükselirken; vaka sayısı da 9 bin 172’ye çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 291’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 291’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 8 bin 42’ye çıktığını bildirdi.

ABD’DE 21 ÖLÜ, 533 VAKA

ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1037 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 1565’e yükselirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 1784 kişide virüs tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 1695 kişide virüs tespit edildiği; 35 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇinVuhan
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