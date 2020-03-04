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Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 198’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 198’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 93 bin 158’e yükselirken; 50 bin 690 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 222 arttı.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:14
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Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 198’e yükseldi

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hız yayılan virüs, Avrupa’yı tehdit ediyor. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79’a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502’ye çıktı.

İRAN’DAKİ YÜKSELİŞ KORKUTUYOR

Öte yandan, İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 77’ye, vaka sayısının ise 2 bin 336’ya çıktığı duyuruldu. Bu sayılara göre, İran’da 24 saatte vaka sayısı 835 artarken; 11 kişi de yaşamını yitirdi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da dün 165 olarak duyurulan vaka sayısı bugün 203’e yükseldi. Öte yandan Fransa’da 212 kişide virüs tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 165 kişide virüs tespit edildiği; bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Almanya’da henüz koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19ÇinVuhan
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