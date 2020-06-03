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Klinik denemelere temmuzda başlayacağız

Rusya, koronavirüs (Covid-19) aşısı deneme çalışmalarında klinik öncesi deneylerin başarılı sonuç verdiğini açıkladı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 14:30
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Klinik denemelere temmuzda başlayacağız

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Merkez Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Boriseviç, maymunlar ve hamster’lar üzerinde yapılan klinik öncesi deneylerin aşının güvenirliğini ve etkinliğini ortaya koyduğunu, klinik çalışmaların ise önümüzdeki Temmuz ayının sonlarına doğru tamamlanmasının planlandığını duyurdu.


ASKERLER ÜZERİNDE DENENECEK


Krasnya Zvezda gazetesine açıklamalarda bulunan Boriseviç, aşının insanlar üzerindeki denemeleri için gönüllüler arasından yaşları 25 ila 50 arasında değişen 50 askeri personelin seçildiğini söyledi. Rus yetkili, birinci grupta yer alan gönüllülerin aşı test deneyi ve muayene için 3 Haziran’da sağlık kuruluşuna girişlerinin yapılacağını belirtti.


RUSYA SAĞLIK BAKANI: AĞUSTOS-EYLÜLDE AŞIYA ERİŞİLEBİLİR


Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ise koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk örneklerinin önümüzdeki Ağustos-Eylül aylarında sağlık çalışanları için erişilebilir hale gelebileceğini açıkladı. Başkortistan Devlet Tıp Üniversitesi’nde gönüllü sağlık çalışanları ile bir araya gelen Rus Bakan, “Bugün geliştirilen birkaç aşı var. Bunlardan 5 tanesinin oldukça umut verici oldukları söylenebilir. Klinik testleri önümüzdeki 2-3 hafta içinde başlayacak, ilk aşı örneklerinin Ağustos-Eylül aylarında sağlık çalışanları için erişi

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüsKlinik Denemeler
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