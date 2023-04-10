Klasik otomobil meraklıları Zagreb'de bir araya geldi

Zagreb

Avrupa Meydanı'nda "Oldtimer Club" tarafından 3. kez düzenlenen organizasyona Hırvatistan'daki şehirlerin yanı sıra Slovenya'dan da eski otomobil severler katıldı.

Ünlü otomobil markalarının klasikleşmiş modellerinden 130 aracın sergilendiği meydandaki etkinliğe turistler de ilgi gösterdi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, arabaların maketleri de beğeni topladı.

Etkinliğe katılanlar, araçları yakından inceleme fırsatı bulurken, birçok kişi de klasik otomobillerle hatıra fotoğrafı çektirdi.