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KKTC’de Denktaş’ın oğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:55
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KKTC’de Denktaş’ın oğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 11 Ekim'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin adaylar da netleşmeye başladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı. Denktaş adaylığı ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. "Ben Kurucu Cumhurbaşkanının oğluyum. İnandığım doğrular için babamla da ters düşsem de siyasi mirasını zedelemem mümkün değildir" diyen Denktaş, "KKTC halkına liderlik yapacak adayları görmek istedim. Bütünlüklü federal çözüm dışında seçenek görmeyen adaylara alternatif bir duruşa ihtiyaç vardır" diye konuştu.
 

'BU DEVLETE İNANIYORUM'
 

"Mevcut sağ- sol statükoyu koruma dışında hedefi olmayan, klişeleşen kısır alan aktörlerinin parti çıkarına hareket ettiğini görmekteyim" ifadelerini kullanan Denktaş, doğduğu günden bugüne Kıbrıs sorunun içerisinde büyüdüğünü söyledi.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi çıkarların bireysel değil toplumsal olduğunu seçmenin iyi bildiğini kaydeden Denktaş, "Kıbrıs Türk halkına inanıyorum. Bu devlete inanıyorum. Kimseye düşmanca bakmıyorum. Takdir Kıbrıs Türk halkınındır" dedi.

KKTC'DE SEÇİMLERE 7'NCİ ADAY
 

KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiRauf DenktaşSerdar DenktaşCumhurbaşkanı Adayı
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