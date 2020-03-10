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KKTC Sağlık Bakanı: Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı.

10 Mart 2020 Salı 11:35
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KKTC Sağlık Bakanı: Alman turistte koronavirüs tespit edildi

BAKAN PİLLİ: OTEL KARANTİNAYA ALINDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Bakan Pilli, koronavirüs tespit edilen Alman turistin de aralarında bulunduğu turist kafilesinin pazar akşamı Ada'ya geldiğini ifade ederek, "Ülkemize gelen bir Alman turist, dün sabah rahatsızlanarak ateşinin yüksek olması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde Alman turistin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Hastanın genel durumu şu anda iyi ama hastayı izlemeye devam ediyoruz. Hastanın temas ettiği kim varsa tespit edilmesi için çalışma yapıyoruz" dedi. 

Alman turistle birlikte kafiledeki 30 turistin de karantinaya alındığını ifade eden Pilli, "Alman turistin kaldığı oteli de karantina altına alındı" diye konuştu. Ada'da önlemleri artırdıklarını kaydeden Bakan Pilli, bu noktada toplumsal bir mücadelenin önemli olduğuna işaret etti.

BAKANLAR KURULU TOPLANIYOR

KKTC'de bugün, Bakanlar Kurulu konuyu görüşmek için acil toplanıyor. (LEFKOŞA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTC SAĞLIK BAKANIAlman TuristKoronavirüs
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