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KKTC Ekonomi Bakanı: Kapalı Maraş yeniden dünya yıldızlarının uğrak yeri olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kapalı Maraş'ın 'Hayelet Şehir' olarak kalmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bir dönemin Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi yıldızlarını ağırlayan bölgenin, yeniden eski günlerine dönmesi bir hayal değil, gerçektir" dedi. Rumlara da, "atılacak adımlarla ilgili kimse endişe etmesin" diye çağrı yapan Taçoy, "Rum komşularımıza şunu söylüyorum: Maraş'ta, 'Uluslararası Hukuk' çerçevesinde; siyasi bir adım atılacaktır" dedi

14 Şubat 2020 Cuma 14:41
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KKTC Ekonomi Bakanı: Kapalı Maraş yeniden dünya yıldızlarının uğrak yeri olacak

LEFKOŞA - Doğu Akdeniz'de önemli bir sürecin yaşandığına dikkat çeken Taçoy, yarın Kapalı Maraş'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılacağı yuvarlak masa toplantısı öncesinde yazılı açıklama yaptı. Taçoy, yapılacak toplantıda önemli kararların alınacağını vurguladı.
 

"Bu süreçte hem denizde hem sahada hem de masada proaktif siyaset izlemeye devam ediyoruz. Türkiyemizin, Doğu Akdeniz'de, denizlerde attığı adımlar,Türkiyemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkar ve menfaatleri içindir" diye devam eden Taçoy şunları kaydetti;

"DÜNYA YILDIZLARI GELECEK"

"Bu süreç, hem Türkiye’nin KKTC için, hem de aynı zamanda KKTC’nin Türkiye için neden önemli olduğunu gösteren bir turnusol kağıdıdır.  Bu dönemde; sahada da Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak gelişmesinin önünü açacak adımların atılma aşamasındayız.  Bu amaçla; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldık. Bizler, Kapalı Maraş'ın terk edilmiş, bir 'Hayalet Şehir'den kurtulmasını istiyoruz. Dünyada eşsiz benzersiz bir sahile sahip bölgenin, yeni bir turizm şehri olmasını istiyoruz. Kapalı Maraş'ı, Akdeniz'in yeniden bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bir dönemin Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi yıldızlarını ağırlayan bölgenin, yeniden eski günlerine dönmesi bir hayal değil, 'gerçektir.' Dünya yıldızlarının uğrak yeri yeniden Maraş olacaktır."
 

Kapalı Maraş'ın açılmasıyla birlikte Kıbrıs Türk ekonomisinin güçleneceğine dikkat çeken Taçoy, "Ekonomik göstergeler hızla yükselişe geçecektir. Özelde Gazimağusa bölgesi genelde KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu cümleyi de kullanmak abartı olmayacaktır: Kapalı Maraş'ı, insanlığa kavuşturduğumuz andan itibaren ekonomik patlamanın da önü açılacaktır" diye konuştu.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Bölgenin açılma sürecinde uluslararası hukuku gözeteceklerine dikkat çeken Bakan Taçoy, "Ve biz bunları isterken, planlarken, hayata geçmesi için mücadele ederken ne uluslararası hukuku, ne de bölgedeki mal sahiplerinin hakkını yeme düşüncesinde değiliz. Uluslararası hukuk yanında, BM parametrelerini de gözeterek, Maraş’ı hayalet şehir olmaktan kurtarıp, bölge ekonomisinin önemli bir merkezi haline getirmek mümkündür. İşte bu düşüncelerle; Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısını yarın Kapalı Maraş'ta yapacağız. Burada alınacak kararlar geleceğimiz açısından bir umut olacaktır" dedi. 

RUMLARA ÇAĞRI: ENDİŞE ETMEYİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Kıbrıs Türk halkına gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür eden KKTC'li Bakan, "Her zaman Kıbrıs Türk halkının kalkınması için mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay'ın başkanlık edeceği yuvarlak masa toplantısında alınacak kararlar, geleceğin de anahtarı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rumlara da, atılacak adımlarla ilgili "kimse endişe etmesin" diye çağrı yapan Taçoy, "Kıbrıs Rumu komşularımıza şunu söylüyorum; Maraş'ta, 'Uluslararası Hukuk' çerçevesinde; siyasi bir adım atılacaktır" dedi. KKTC'deki siyasilere de seslenen Taçoy, "Gelin, hep beraber sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, bölge barışı ve huzuru için, geleceğe umutla bakılması için atılan adımları destekleyelim. Gelin, birlik olalım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTC Ekonomi BakanıKapalı MaraşDünya Yıldızlarının Uğrak Yeri
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