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KKTC'den patlamaya ilişkin açıklama

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent’e düşen füze ile ilgili olarak, "İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir" açıklaması yaptı.

KKTC'den patlamaya ilişkin açıklama

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent’e düşen füze ile ilgili olarak, "İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir" açıklaması yaptı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01
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KKTC'den patlamaya ilişkin açıklama

LEFKOŞA - KKTC Bakanlar Kurulu’nun askeri yetkililerle özel gündemle toplanmasından önce sosyal medyadan açıklama yapan Özersay, şu bilgileri verdi:

"Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız."
 

Son Güncelleme: 01.07.2019 05:03
Anahtar Kelimeler:
AçıklamaPatlamaKKTC
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