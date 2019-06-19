KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı

LEFKOŞA - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş'a uzman bir ekibin girerek, envanter çalışması kararı alındığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun Kapalı Maraş konusunu değerlendirdiğini kaydeden Özersay, "Bu konuyla ilgili bilimsel envanterlerin değerlendirileceğini" söyledi.

Özersay, "Hukuken KKTC’de askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta çalışma yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu koşullar hakkında değerlendirme yapacak" dedi.

'ADIM ATMAK GEREKİYORDU'

DHA'nın edindiği bilgilere göre, kapalı Maraş'ın statüsünün netleşmesi için KKTC ve Ankara birlikte hareket etme kararı aldı. Buna göre, ilk KKTC'den uzman bir ekip Maraş'a girecek, taşınır ve taşınmaz mülklerin listesini çıkaracak.

Ortaya çıkacak bilimsel rapor eşliğinde açıklama yapılacak. DHA'ya konuşan üst düzey bir yetkili, "Kapalı Maraş konusunda artık bir adım atılması gerekiyordu. Bunun çalışması yapılacak" dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

ÖZERSAY'DAN, BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir" dedi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, şunları kaydetti:



"Bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldık. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak olan ekip, kapalı Maraş'ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na raporlamakla görevlendirilecek. Envanter çalışması sonucunda yapılacak raporlama ertesinde ortaya çıkacak verilere dayalı olarak bundan böyle atılacak olan adımlar da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilecektir. Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Hukuken KKTC toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır. Bu çerçevede yapılacak olan bilimsel çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen isimlere de önümüzdeki haftalarda genel bir çağrı yapılacaktır. Hükümet olarak önümüzdeki günlerde, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Meclisimizde temsil edilen siyasi parti Başkanlarıyla bu konuda görüş alış-verişinde bulunacağız."

TATAR: KAPALI MARAŞ YENİDEN LAS VEGAS OLACAKTIR



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımlarla ilgili olarak, "Bir hayelet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" dedi. DHA'ya özel açıklamalar yapan Tatar, kapalı Maraş'a zamanında Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlünün geldiğini hatırlatarak, "Dünya yıldızları yeniden Maraş'a gelecektir. Burası canlanacaktır. Kıbrıs dünya markasıdır, daha da güzel olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir marka olacaktır" dedi. Tatar şöyle devam etti;



"Kapalı Maraş'ta mülkiyet nizamı yeniden belirlenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak, Kıbrıs Türkü'nün güvencesi olan Vakıflar İdaresi'nin haklarına sahip çıkacağız. O bölgede Osmanlı mülkü de var, Vakıflar'a ait mülkler de. Kapalı Maraş sakinleri gelip bölgede yaşayacaktır. Hükümetimizin böyle önemli gelişmeye imza atmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu uzun bir yolculuktur. Önümüzde yeni bir dönemin başlangıcı vardır. Ercan'da yeni havaalanı yapıldıktan sonra yeni İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar artacaktır. Bu turizmin patlaması anlamına gelecektir."



DÜNYAYA MESAJ VERİYORUZ



Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetiminin idaresinde açılacağına dikkat çeken Tatar, "Başbakan olarak böyle bir karar almaktan dolayı mutluyum" dedi.



Kıbrıs'ta bu aşamadan sonra federal bir çözüm olamayacağını ifade eden Başbakan Tatar,



"Dünyaya bir mesaj veriyoruz. Ada'da iki ayrı halk ve devlet vardır. Bu saatten sonra Kıbrıs'ta federal bir çözüm olamaz. KKTC yoluna devam edecektir. Bizler, Türkiye'nin varlığı ile yolumuza devam ediyoruz. Attığımız adımlarda hep arkamızda garantör ülkemiz Türkiye var. Kıbrıs Türk halkı seçimini yaptı, 'Türkiye' dedi" diye konuştu.



Tatar, Rum yönetimine de çağrıda bulunarak, "Gelin artık yan yana yaşamayı bilelim. Bundan sonra Kıbrıs'ta bir federal çözüm olmaz. Bu ortaya çıkmıştır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarına da değinen Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını büyük mutlulukla izliyorum. KKTC'nin Başbakanı olarak, Kıbrıs Türk halkı adına binlerce kez kendisine teşekkür ediyorum. Burada huzurlu şekilde adımlar atabiliyoruz" ifadelerini kullandı.