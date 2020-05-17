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KKTC'DEKİ YANGIN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ'NE SIÇRADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor. Türkiye'den de iki yangın söndürme helikopteri KKTC'ye gönderildi.

17 Mayıs 2020 Pazar 17:39
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KKTC'DEKİ YANGIN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ'NE SIÇRADI

 

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatılırken, rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor. Açıklama yapan  KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti. 

ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajı iletti. Oktay, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten  Oktay, KKTC Başbakanı Tatar’a Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kuruluşlarımızın yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

KKTC'DEKİ YANGIN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ'NE SIÇRADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCYangınODTÜKampüsöğrenciİtfaiye
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