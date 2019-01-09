KKTC'de Vicdani Ret tartışması: 'Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın altına dinamik konuluyor'

LEFKOŞA (DHA)

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların unutulması amacıyla gündem değiştirmek için Vicdani Ret yasasının gündeme getirildiğini öne sürerek, "Bu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) altına konulan bir dinamit" diye konuştu.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Rumlar'ın silahlanmaya devam ettiği bir dönemde 'Vicdani Ret' hakkının gündeme getirildiğini belirterek, eleştirdi. Arıklı, "Ne yapmak istediğinizi anlamaya çalışıyorum. Ama anlaşılmıyor. Biz 'Güvenlik Kuvvetlerini fes ediyoruz. Askerliğe karşıyız' diyerek askerliği kaldırırsanız anlarım. Ama bu yasa tasarısı GKK'yı imha edecek bir yasa. Mehmetçik bizim sınırlarımızı korusun deniyor. Ne demek bu. Mehmetçik gelsin askerlik yapsın. Bu doğru değil" diyerek yasa ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Arıklı'dan sonra söz alan Başbakan Tufan Erhürman da, "Başka işiniz yok mu ?" sorusunu çok defa duyduğunu belirterek, "Buna çok şaşırıyorum" dedi. Vicdani Ret'in hükümetin tüm üyelerinin desteği ile meclise geldiğini anlatan Erhürman, "Endişeleri biliyorum. Vicdani Ret yasası her isteyenin kullanacağı bir yasa olmayacak" dedi.

YASA 20 GÜN SONRA KURULA GELECEK

Yasa tasarısı ile ilgili açıklama yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, "Meclise gönderilen yasa tasarısı otamatik olarak Meclis Komitesi’nin gündemine girer. Tasarı Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nin gündemine gelmiştir. Prosedür gereği halkın bilgisine sunulduktan sonra 20 gün içinde görüşülmeye başlanacak. 20 günden sonra da ilgili komitede görüşülecek ve orada onaylandığı şekli ile Genel Kurul'un gündemine taşınacak. Dolayısı ile aşağı yukarı bir aylık bir süre içinde bu konuda hükümetin göndermiş olduğu askerlik ile ilgili değişiklik yasa tasarısı genel kuruldan geçmiş olacak” dedi.

KKTC'de Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Vicdani Ret yasa tasarısı, askerlik yapmak istemeyenler için kamuda çalışma gibi şartlar getiriyor.