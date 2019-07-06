Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041
Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki
Son Dakika
'BİZİ KÖTÜLÜYORLAR'
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Şebnem Özinal ile oyunculuk üzerine
Şebnem Özinal ile oyunculuk üzerine
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı seferlerine başladı
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa...
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KKTC'de Serdar Denktaş’ın villası soyuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye eski bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın villası soyuldu.

KKTC'de Serdar Denktaş’ın villası soyuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye eski bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın villası soyuldu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:07
8 Okunma
KKTC'de Serdar Denktaş’ın villası soyuldu

LEFKOŞA, (DHA)

Denktaş'ın Sadrazamköy’de bir sitede içerisinde bulunan villasına giren hırsızlar, televizyon, ütü, mutfak aletleri ve diğer bazı elektronik eşyayı çaldı. Hırsızların site içerisinde bulunan 3 villaya daha girdiği belirlendi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada; hırsızlık olayının 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirtti. Açıklamaya göre; olaylarda Güzel Sokak’taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar birçok eşyayı çaldı.

DENKTAŞ: SOYULMAYA ALIŞTIK

Konuyla ilgili DHA'ya kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, "Bu üçüncü evimiz soyulan. Alıştık buna. Bunun haber yapılmasına bile gerek yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCSerdar DenktaşVillaMaliye Eski BakanıDemokrat Parti Genel Başkanıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki
Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki
Dalgaların müziğini dinlemeye geliyorlar
Dalgaların müziğini dinlemeye geliyorlar
Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun
Trump: İran tehdit ederken dikkatli olsun
BAE Şeyhi’nin oğlu Londra’daki evinde ölü bulundu
BAE Şeyhi’nin oğlu Londra’daki evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de
Hindistan’ı sel vurdu: 16 ölü
Hindistan’ı sel vurdu: 16 ölü
İngiltere’yi şoke eden olay!
İngiltere’yi şoke eden olay!
Afganistan’da bombalı araç patladı: 53 yaralı
Afganistan’da bombalı araç patladı: 53 yaralı
KKTC'den patlamaya ilişkin açıklama
KKTC'den patlamaya ilişkin açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans