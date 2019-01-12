Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91687
ALTIN
226.346
DOLAR
5.4752
STERLİN
7.0165
EURO
6.2841
Yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı
Yarım saat arayla aynı minibüsten...
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun...
Kardeşini sokak ortasında vurdu
Kardeşini sokak ortasında vurdu
Kozan'da silahlı kavga
Kozan'da silahlı kavga
Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu
Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu

KKTC'de FETÖ soruşturması

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) görev yapan subay, astsubay ve uzmanların da aralarında bulunduğu toplam 213 kişi Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında özel operasyonlarla Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'de FETÖ soruşturması

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda (GKK) görev yapan subay, astsubay ve uzmanların da aralarında bulunduğu toplam 213 kişi Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında özel operasyonlarla Türkiye'ye gönderildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:40
0 Okunma
KKTC'de FETÖ soruşturması

KKTC'de sivil alanda da devam eden FETÖ soruşturmasının ise Polis Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan özel bir birim tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. KKTC Bakanlar Kurulu FETÖ'yü terör örgütü ilan etmişti.


KKTC'de 2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sivil İşler Daire Başkanlığı'nda görev yapan Albay Hüseyin Atik'in, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. KKTC'de vatandaş yapılan ve yaşamaya başlayan Atik, Aralık 2018'de özel bir operasyonla Türkiye'ye iade edilmişti. Atik'in, görev yaptığı süre içinde polis ve asker içerisindeki FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları da araştırma altına alınmıştı. KKTC Bakanlar Kurulu, Atik'in FETÖ'cü çıkması sonrasında KKTC vatandaşlığını iptal etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zarrab’dan rüşvet alan gardiyana 3 yıl hapis
Zarrab’dan rüşvet alan gardiyana 3 yıl hapis
Almanya’da havalimanlarındaki grev, 600’ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu
Almanya’da havalimanlarındaki grev, 600’ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu
Ünlü iş adamının eşi fidye için kaçırıldı
Ünlü iş adamının eşi fidye için kaçırıldı
Ryabkov: Rusya ve Türkiye krizi aştılar
Ryabkov: Rusya ve Türkiye krizi aştılar
Çin: Ticaret görüşmeleri geniş kapsamlı ve kaygı giderici oldu
Çin: Ticaret görüşmeleri geniş kapsamlı ve kaygı giderici oldu
Trump: Güvenlik krizinin nedeni demokratlar
Trump: Güvenlik krizinin nedeni demokratlar
Sınıf arkadaşları Buket ve Zeynep’i andı
Sınıf arkadaşları Buket ve Zeynep’i andı
KKTC'de Vicdani Ret tartışması: 'Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın altına dinamik konuluyor'
KKTC'de Vicdani Ret tartışması: 'Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın altına dinamik konuluyor'
Birleşik Krallık'ta çoğunluk ikinci referandum istiyor
Birleşik Krallık'ta çoğunluk ikinci referandum istiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ