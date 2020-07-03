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KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs (Covid-19) vakasının 75 gündür rastlanmadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Temmuz'da kapıların açılmasından ardından yeni 4 vaka tespit edildi.

03 Temmuz 2020 Cuma 14:23
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KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi

LEFKOŞA - Koronavirüs vakasının 75 gündür görümediği KKTC'de 1 Temmuz'da kapıların açılmasının ardından 4 yeni vaka tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, halka 'mesafe kurallarına uyalım, maskemizi takalım ve temizliğimize dikkat edelim' uyarısında bulundu. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yurtdışından gelen vakalar ile ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Vakaların hakla buluşmaması noktasında çabalıyoruz" dedi. KKTC Ulaştırma Bakanlığı da, 6 Temmuz'a kadar ülkeye yapılacak 'özel uçak' seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Öte yandan, KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Türkiye’den KKTC’ye gidenler, PCR test sonuçlarını yanlarında götürmek zorunda. Ayrıca, KKTC’de de yeni bir PCR testi yaptırma zorunluluğu var.

DHA

Son Güncelleme: 03.07.2020 14:26
Anahtar Kelimeler:
KKTC4 Yeni Vaka
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